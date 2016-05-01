Как во Владимирском соборе Киева прошла пасхальная служба (фоторепортаж)
14:33, 01 мая 2016Киев
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1 мая ночью во Владимирском соборе в столице состоялась праздничная служба.
К Пасхе верующие пришли освятить яйца, куличи и прочее.
Как видно из фото, в собор родители приходили с детьми, некоторые из которых были одеты в национальные костюмы.
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А вчера делегация священников Украинской православной церкви Киевского патриархата прилетела из Иерусалима с тремя лампадами с Благодатным огнем. Его, в частности, повезли во Владимирский кафедральный собор в Киеве.
Напомним, сегодня православные христиане и греко-католики празднуют Пасху. Христиане приветствуют друг друга "Христос воскрес! Воистину воскрес!".
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