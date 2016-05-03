В столице горел рынок, пострадавших нет - ГСЧС

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, сообщение о пожаре на по ул. Миропольской поступило 2 мая в 21.45.

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На место происшествия незамедлительно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Специалисты обнаружили, что горит киоск. Пламя распространилось на кровлю торгового ряда.

В 22.32 спасатели локализовали возгорание, в 22.48 – ликвидировали.

В результате пожара сгорело и повреждено два строения и кровля на площади 100 кв. м.

К тушению пожара было привлечено 7 единиц основной и специальной пожарной техники, а также 30 человек личного состава.

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Причина возгорания устанавливается. Во время пожара никто не пострадал.