В Киеве в ДТП погиб спортсмен-автогонщик

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook

"Столичные полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Голосеевском районе Киева. Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека, произошло неподалеку от улицы Саперно-Слободской", - отметила она.

Как отмечает Блищик, на месте происшествия столичные полицейские установили, что, по предварительной информации, в результате превышения скорости движения автомобиль "Фольксваген" занесло вправо, далее он сначала наткнулся на бордюрный камень, а затем ударился в опоры путепровода.

"В результате столкновения транспортное средство разорвало на три части. 32-летний водитель-киевлянин и 20-летний пассажир, уроженец Донецкой области от полученных травм погибли на месте ДТП. Установлено, что за рулем автомобиля находился спортсмен-автогонщик", - написала пресс-секретарь.

По ее словам, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

При этом, как сообщает сайт dtp.kiev.ua, одним из погибших оказался автогонщик Тарас Колесник 1984 года рождения.

Как сообщал УНИАН, во Львове иномарка на большой скорости слетела в кювет и перевернулась, есть жертвы.