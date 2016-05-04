На стене 24-этажного дома в Киеве создадут самый большой мурал в мире
16:01, 04 мая 2016Киев
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В Киеве на стене 24-этажного дома на Троещине итальянский художник 2501 создаст один из самых высоких муралов в мире.
На стене 24-этажного дома на Троещине создадут самый большой мурал / Instagram
Об этом на своей странице в Facebook написал инициатор создания серии граффити в Киеве Гео Лерос.
"Таадаам! В Киев прилетел итальянский художник "2501" и мы уже едем к стенке которая находится на Троещине. Это будет один из самых высоких муралов в мире, высота дома 24 этажа..", - написал Гео Лерос.
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Гражданская организация Art United Us в своем Facebook в среду, 4 апреля, написала, что итальянский художник 2501 готов к работе.
Сам художник 2501 в Instagram разместил фото стены дома, на котором он нарисует огромный рисунок с подписью: "Доброе утро Киев. Я готов разрисовать стену. Пожелайте мне удачи!".
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