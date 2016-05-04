В Киеве завтра перекроют движение транспорта на участке бульвара Шевченко по четной стороне

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что с 10.00 до 20.00 коммунальная корпорация «Киевавтодор» будет выполнять на указанном участке проезжей части (четная сторона бульвара) работы по укладке асфальтобетонного покрытия.

Читайте такжеВ Киеве почти весь май будет ограничено движение на Южном мосту

"Обращаем внимание, что движение автотранспорта будет полностью ограничено на месте выполнения работ", - подчеркивается в сообщении.

«Киевавтодор» просит водителей по возможности выбирать другие маршруты движения.

Также сообщается, что 7 и 8 мая будет полностью ограничено движение автотранспорта на бульваре Шевченко на участке от ул. Владимирская до ул. Симона Петлюры (в сторону площади Победы, четная сторона бульвара).

Перекрытие связано также с обновлением асфальтобетонного покрытия на участке дороги, где работы будут проводиться с 08.00 до 20.00.