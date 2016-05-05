В Киеве организуют дополнительные наземные маршруты из-за ремонта на станции метро "Вокзальная"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, также будет увеличено количество подвижного состава на существующих маршрутах в соответствии с пассажиропотоком.

С 11 мая на станции "Вокзальная" в круглосуточном режиме будет проводиться плановый капитальный ремонт эскалаторов. На время ремонта метрополитен будет вынужден закрывать станцию на вход в пиковые часы.

"С понедельника по четверг станция не будет принимать пассажиров с 7.00 до 9.30 и с 16.00 до 19.30, а в пятницу – с 7.00 до 9.30 и с 14.30 до 19.30. В субботу – с 7.00 до 9.00. Такой график работы обусловлен необходимостью подъема пассажиров со станции на поверхность и предотвращения скопления людей на платформах. В указанное время два из трех эскалаторов будут работать только на подъем, один будет находиться в ремонте. Работы планируется закончить до 6 сентября", – сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время поездки на эту станцию метро.

Для избежания неудобств разработаны дополнительные маршруты наземного транспорта для подвоза пассажиров к ближайшим станциям метрополитена, а именно:

автобусный маршрут № 7к "Железнодорожный вокзал "Центральный" – станция метро "Университет";

троллейбусный маршрут № 14к "Железнодорожный вокзал "Центральный" – станция метро "Олимпийская" – станция метро "Дворец спорта".

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться действующими маршрутами наземного транспорта:

автобусный маршрут № 5 "Железнодорожный вокзал "Центральный" – ул. Изюмская";

автобусный маршрут № 7 "Железнодорожный вокзал "Центральный" – Львовская площадь";

автобусный маршрут № 114 (R1) "Железнодорожный вокзал "Центральный" – ул. Милославская";

троллейбусный маршрут № 12 "Железнодорожный вокзал "Центральный" – ул. Смолича";

троллейбусный маршрут № 14 "Железнодорожный вокзал "Центральный" – Ботанический сад";

троллейбусный маршрут № 33 "Железнодорожный вокзал "Южный" – Минский массив";

трамвайный маршрут № 1 "Станция "Старовокзальная" – Михайловская Борщаговка";

трамвайный маршрут № 3 "Станция "Старовокзальная" – станция "Кольцевая дорога";

трамвайный маршрут № 15 "Ул. Старовокзальная – Автогенный завод";

трамвайный маршрут № 18 "Ул. Старовокзальная – Контрактовая пл.";

Кроме того, курсирует городская электричка.

"С целью информирования киевлян и гостей столицы в салонах подвижного состава наземного транспорта с 27 апреля размещены информационные постеры с полной информацией о времени работы и времени закрытия движения на станции метро "Вокзальная". Кроме того, в рамках сотрудничества с Укрзализныцей информирование пассажиров осуществляется на Центральном железнодорожном вокзале, в вестибюлях метрополитена, возле касс в виде постеров. Звуковые объявления на эскалаторах метрополитена, а также на Борщаговской линии скоростного трамвая и на магистральных маршрутах", – сказал Поворозник.

Как сообщал УНИАН, с 11 мая по 6 сентября из-за планового капитального ремонта эскалаторов на станции столичного метро "Вокзальная" ограничат вход пассажиров.