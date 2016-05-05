В Киеве на Пейзажной аллее сожгли МАФ

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в г. Киеве, 5 мая в 0:43 в оперативно-координационный центр столичного управления ГСЧС поступило сообщение о том, что на Пейзажной аллее горит металлический киоск.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели 2-й Государственной пожарно-спасательной части и приступили к тушению огня. В 1:11 пожар был ликвидирован.

Вследствие возгорания уничтожен торговый киоск и холодильное устройство.

Как отмечают в ДНСН, вероятная причина возникновения пожара - поджог, однако окончательную причину установит следствие.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2016 года киевские власти опубликовали список МАФов, которые подлежат демонтажу.