В Киеве на Пейзажной аллее сожгли МАФ
12:53, 05 мая 2016Киев
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В Киеве в ночь на 5 мая горел металлический киоск на Пейзажной Аллее.
В Киеве ночью сожгли киоск на "Пейзажке" / Фото Алексея Челнокова (kiev.vgorode.ua)
Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в г. Киеве, 5 мая в 0:43 в оперативно-координационный центр столичного управления ГСЧС поступило сообщение о том, что на Пейзажной аллее горит металлический киоск.
На место происшествия немедленно прибыли спасатели 2-й Государственной пожарно-спасательной части и приступили к тушению огня. В 1:11 пожар был ликвидирован.
Вследствие возгорания уничтожен торговый киоск и холодильное устройство.
Пожар был ликвидирован, жертв и пострадавших нет / Фото Алексея Челнокова (kiev.vgorode.ua)
Как отмечают в ДНСН, вероятная причина возникновения пожара - поджог, однако окончательную причину установит следствие.
Жертв и пострадавших нет.
Как сообщал УНИАН, в конце марта 2016 года киевские власти опубликовали список МАФов, которые подлежат демонтажу.
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