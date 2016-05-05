Сегодня в Киеве ожидаются грозы
14:14, 05 мая 2016Киев
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Сегодня в Киеве ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/сек.
Температура ночью 6-8°, днем 14-16° / Facebook
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по прогнозу Украинского гидрометцентра, в пятницу, 6 мая, в Киеве прогнозируется переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 6-8°, днем 14-16°.
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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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