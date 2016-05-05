Сегодня в Киеве ожидаются грозы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по прогнозу Украинского гидрометцентра, в пятницу, 6 мая, в Киеве прогнозируется переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 6-8°, днем 14-16°.

Читайте такжеСиноптики рассказали, какая погода ожидает украинцев в мае

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.