В Киеве с 7 по 10 мая будет частично перекрыто движение транспорта на Крещатике

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, необходимость перекрытия движения транспорта возникла в связи с проведением мероприятий «Помним – побеждаем!» ко Дню памяти и примирения и Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Столичные власти поддержали инициативу общественной организации «Развитие ради будущего» о проведении мероприятий с 29 апреля до 9 мая. Подписано соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации, напомнили в пресс-службе.