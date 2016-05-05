В Киеве с 7 по 10 мая будет частично перекрыто движение транспорта на Крещатике

18:26, 05 мая 2016
Киев
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В Киеве с 10.00 7 мая до 6.00 10 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Крещатике от улицы Богдана Хмельницкого до аллеи Небесной Сотни.

асфальт / Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, необходимость перекрытия движения транспорта возникла в связи с проведением мероприятий «Помним – побеждаем!» ко Дню памяти и примирения и Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Столичные власти поддержали инициативу общественной организации «Развитие ради будущего» о проведении мероприятий с 29 апреля до 9 мая. Подписано соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации, напомнили в пресс-службе.

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