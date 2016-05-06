Повышение пенсий с 1 мая коснется менее половины киевских пенсионеров

«Численность лиц, которым произведен перерасчет пенсии с 1 мая 2016 года составляет 568 546 человек, или 71% от общего количества пенсионеров в 785 834», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по результатам перерасчета размер пенсии увеличился для 324 632 киевлян, а среднее повышение составило 55,1 грн.

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Как сообщал УНИАН, социальные стандарты в Украине с 1 мая выросли на 6%, как было предусмотрено в законе о Государственном бюджете на 2016 год.

Так, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос на 5% с 1074 грн. до 1130 грн, минимальная зарплата и прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличились на 5% - с 1 тыс. 378 грн до 1 тыс. 450 грн.