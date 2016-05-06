В Киеве из-за ремонта на бульваре Шевченко сократят маршруты четырех троллейбусов
В Киеве в связи с продолжением работ по капитальному ремонту на бульваре Тараса Шевченко 9 мая с 08.00 до 20.00 закрывается движение троллейбусов маршрутов № 5, 8, 9, 17 на участке от Воздухофлотского путепровода до площади Льва Толстого.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
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На этот период будут организованы автобусные маршруты, а именно № 8ТР «Воздухофлотский путепровод – ст. м. «Площадь Льва Толстого» по такому маршруту: просп. Победы – бульвар Тараса Шевченко – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – б-р Шевченко – ул. Петлюры – ул. Саксаганского – просп. Победы – Воздухофлотский путепровод.
Вносятся изменения и в работу автобусного маршрута № 114(R) в направлении железнодорожного вокзала «Центральный» по такому направлению движения: ул. Милославская – ул. Крещатик по действующей трассе, далее ул. Большая Васильковская – ул. Саксаганского – ул. Петлюры – железнодорожный вокзал «Центральный».
Пассажиры автобусов маршрута № 8ТР будут иметь право пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в троллейбусе.