В поминальные дни возле киевских кладбищ ограничат движение транспорта

Как сообщает Управлении превентивной деятельности Главного управления полиции в Киевской области, в воскресенье, 8 мая, для обеспечения беспрепятственного движения автобусов и маршрутных такси до Южного кладбища, на 23-м километре автодороги Киев - Одесса, на правой полосе в направлении Киева будет ограничено движение транспорта. Данная полоса выделена для общественного транспорта, который подвозит пассажиров к кладбищу.

При этом в полиции подчеркивают, что проезд на Южное кладбище и прилегающую территорию будет разрешен только общественному и спецтранспорту. Также исключение будет сделано для пожилых людей с ограниченными физическими возможностями.

Ограничения в движении этого дня будут действовать также и на 5-м километре автодороги Рожны - Большая Дымерка - Гоголев, на подъезде к Северному кладбищу.

Кроме того, в полиции обращают внимание, что на отдельных участках автодорог государственного значения Киев - Одесса и Киев - Знаменка до сих пор проводятся ремонтные работы и действуют определенные ограничения. Поэтому возможны осложнения в движении.

При этом на 25-м километре автодороги Киев - Знаменка (поворот в направлении села Креничи) на транспортной развязке вообще перекрыто движение для всех видов транспорта. Кроме того, частичное ограничение в движении действует на транспортной развязке при въезде в город Обухов, на 43-м километре указанной автодороги, говорится в сообщении.