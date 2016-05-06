В Киеве в Днепре рыбак выловил гранату

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве, событие произошло на Трухановом острове.

Отмечается, что информация об опасном улове поступила в Днепровское управление столичной полиции около 7 часов.

По вызову немедленно выехали наряды полиции и взрывотехники. На месте происшествия к правоохранителям обратился 32-летний рыбак. По его словам, во время рыбалки он вытащил из Днепра подсумок, в котором находились предметы, похожие на гранату и запал.

Представители следственно-оперативной группы провели осмотр места находки. Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

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Собранные материалы по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Начата проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Харьковской области мужчина получил осколочное ранение, наступив на гранату в лесополосе