В Киеве 8-9 мая полиция усилит меры безопасности

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, об этом шла речь на совещании в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве под председательством Хатии Деканоидзе, в котором также принимали участие представители СБУ, УГО, ГСЧС, Нацгвардии, органов прокуратуры, Национальной академии внутренних дел и городской власти.

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«В целом на обеспечение общественной безопасности и порядка в городе будет задействовано более 2,2 тыс. правоохранителей, в том числе и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут привлечены также эксперты-взрывотехники и кинологи со служебными собаками», - сообщил начальник столичных полицейских Андрей Крищенко.

Согласно информации Киевской городской государственной администрации, в столице 8 и 9 мая запланировано 11 мероприятий. Кроме того, с 8 по 11 мая пройдут поминальные дни. Мероприятия запланированы и территории 29 кладбищ Киева и на двух кладбищах Киевской области. На охрану правопорядка на кладбищах будет задействовано около 300 правоохранителей.

Отмечено, что правоохранители во взаимодействии со Службой безопасности Украины анализируют оперативную информацию о подготовке правонарушений.

«Учитывая ситуацию в государстве, чтобы предотвратить провокации и террористическую угрозу, в местах массового пребывания граждан будут установлены фильтрационные кордоны, также будут проверяться личные вещи лиц, вызвавших подозрение. В зоне особого внимания также будут все станции метрополитена и подземные переходы. Мы просим с пониманием отнестись к усиленным превентивным мерам, ведь на кону - спокойствие и безопасность всех участников мероприятий», - отметил Крищенко.