Сайт Соломенской РГА в Киеве разместил снимок с "колорадской" лентой
12:08, 08 мая 2016Киев
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На сайте Соломенской районной госадминистрации (РГА) в городе Киев разместили фотографию со школьниками в стилизованной форме Красной армии, которую "украсили" георгиевскими лентами.
Ранее эта лента использовалась в символике Российской империи / скриншот
С недавних пор в Украине эта лента стала символом контролируемых Россией боевиков, которые захватили украинские территории на Донбассе.
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Ранее эта лента использовалась в символике Российской империи, в белогвардейском движении, в советских наградах в конце и после Второй мировой войны, также ее цвета присутствуют в современных российских знаках отличия.
Как сообщал УНИАН, 16 марта комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения работы парламента поддержал проект закона о введении штрафа за использование георгиевской ленты.
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