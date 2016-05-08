Руководство Соломенского райсовета пообещало наказать дизайнера сайта за фото с "колорадской" лентой

Об этом говорится в заявлении руководства Соломенской РГА Киева. «На официальном сайте Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации были ошибочно размещены фото пятилетней давности. Дизайнер сайта не заметил наличии георгиевской ленты на изображении. Ответственное лицо понесет дисциплинарную ответственность», - сказано в заявлении.

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Соломенская райгосадминистрация извиняется за нечаянный проступок своих работников.

Утром в соцсетях жители столицы распространили фото брендирование официальной страницы Соломенской райгосадминистрации, на одном из которых можно было увидеть подростков с георгиевскими лентами и пилотками с серпом и молотом.