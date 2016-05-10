Киевлян в мае ожидает очередная волна отключений горячей воды

С 5 по 14 мая в Шевченковском районе будут отключены 194 жилых дома, 7 детских садов, 6 школ, 193 ведомства и 17 лечебных учреждений, передает "112 Украина".

В Соломенском районе без горячего водоснабжения будет только 4 жилых дома, одна школа, два ведомства и одно медицинское учреждение.

Вторая волна отключений запланирована на вторую половину мая. Будут проверять центр Киева, Оболонь, Дарницу, Отрадное и Теремки.

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В июле и августе без горячей воды останутся Нивки, Воскресенка, Лесной, Троещина и Позняки.

При помощи гидравлических испытаний можно будет выявить изношенные сети и в осенне-зимний период избежать повреждений. Подробную информацию о том, попадает ли улица под гидравлические испытания, можно найти на сайте Киевэнерго.

Напомним, "Киевэнерго" 14 апреля начало гидравлические испытания теплосетей в связи с подготовкой к следующему отопительному сезону.