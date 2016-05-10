В Киеве из-за ремонта ограничат движение транспорта на бульваре Шевченко
13:45, 10 мая 2016Киев
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В Киеве в связи с капитальным ремонтом бульвара Шевченко в течение 10-27 мая будет продлено ограничение движения автотранспорта.
Движение будет ограничено почти до конца месяца / eveningkiev.com
В частности, движение будет ограничено до одной полосы на участке от ул. Крещатик до ул. Владимирской (четная сторона).
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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей, по возможности, выбирать другие маршруты движения.
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