В Киеве из-за ремонта ограничат движение транспорта на бульваре Шевченко

В частности, движение будет ограничено до одной полосы на участке от ул. Крещатик до ул. Владимирской (четная сторона).

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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей, по возможности, выбирать другие маршруты движения.