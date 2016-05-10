Интерактив, спортсмены и Onuka: в Киеве пройдет фестиваль ко Дню Европы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Так, старт общегородским мероприятиям в субботу, 21 мая в 12.00 даст официальная церемония открытия Дня Европы с участием руководства государства и города, главы Представительства ЕС в Украине, представителей посольств стран - членов ЕС, аккредитованных в Украине, СМИ и общественности.

Представители европейских государств представят интерактивные и творческие проекты от посольств и национальных культурных центров.

Также во время празднования Дня Европы киевляне и гости столицы смогут посетить Фестиваль уличной музыки "Street Music Day". Уличные музыканты из разных стран мира представят собравшимся музыку разных стилей.

Среди других мероприятий - интерактивная инсталляция "Дверь в Европу". Благодаря современным видеотехнологиям, открыв дверь, каждый сразу "окажется" в одном из известных мест Европы, обещают организаторы.

Собственную программу представят украинские спортсмены, которые будут выступать в зрелищных уличных видах спорта (workout, parkour, роллеры, TRX). Все желающие смогут присоединиться к зарядке "FunUp", понаблюдать за мастерами экстрима, кросс-фита, зумба, йоги, автомодельного спорта. Для самых младших гостей праздника будут проводиться детские спортивные соревнования, мастер-классы, будут работать детские аттракционы-батуты, слеклайн.

Вечерняя программа праздника начнется выступлением известной украинской электронной группы Onuka. Ближе к ночи киевляне и гости города могут посмотреть классическое европейское кино на большом экране в непривычном "тихом формате" - в наушниках.

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В воскресенье, 22 мая, в столице продолжится празднование Дня Европы. В частности, в 12.00 на Михайловской площади состоится торжественные проводы Национальной сборной команды по футболу для участия в Евро-2016, который состоится во Франции.