В Киеве будет проведен аудит эффективности рекламной отрасли - Плис

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис во время открытия пилотного проекта аудита эффективности в области рекламы.

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«Осуществление такого аудита позволит нам упорядочить процесс размещения рекламных средств, ликвидировать коррупционные риски, обеспечить открытость и прозрачность информации, в частности, во время принятия решений разрешительного характера, демонтажа и тому подобное. Кроме того, вместе с сокращением количества наружной рекламы предполагается увеличение поступлений в бюджет Киева», – подчеркнул Геннадий Плис.

По его словам необходимость проведения такого аудита возникла уже давно, учитывая ряд проблем и недостатков, которые существуют в сфере размещения рекламы.

«Всем уже надоело тратить время и ресурсы на борьбу с нелегальными рекламными конструкциями, чиновниками-взяточниками и прочими проблемами в этой сфере, – отметил Геннадий Плис. – Поэтому детальный анализ функционирующей системы размещения наружной рекламы в Киеве поможет выявить рисковые операции и механизмы и разработать предложения, направленные на преодоление недостатков».

Ориентировочно с 25 мая этого года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита планирует начать аудит эффективности на тему: «Оценка деятельности Департамента градостроительства и архитектуры и КП «Киевреклама» относительно эффективности функционирования системы внутреннего контроля, степени выполнения условий и достижения целей, определенных в нормативно-правовых документах, регламентирующих размещение рекламных средств, качества выполнения контрольно-надзорных функций, задач, определенных актами законодательства, а также рисков, которые негативно влияют на выполнение функций и задач Департамента градостроительства и архитектуры и КП «Киевреклама» в сфере рекламной деятельности».