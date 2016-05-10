С завтрашнего дня в Киеве ограничат работу метро "Вокзальная"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

"Работы будут продолжаться круглосуточно. На период ремонта в часы пик станцию будут закрывать на вход", - говорится в сообщении.

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Так, до четверга станция "Вокзальная" не будет принимать пассажиров с 7:00 до 9:30 и с 16:00 до 19:30 часов. В пятницу вход не будет работать с 7:00 до 9:30 и с 14:30 до 19:30, а в субботу - с 7:00 до 9:00 утра.

"В указанное время два из трех эскалаторов будут работать на подъем, один будет находиться в ремонте. Такой график работы обусловлен необходимостью вывоза пассажиров на поверхность и избежания скопления людей на станции", - сообщили в КГГА.

Согласно графику, плановый капитальный ремонт поочередно двух эскалаторов на станции "Вокзальная" будет проходить до 6 сентября 2016 года.

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"В течение этого срока 7 поездов дальнего следования будут останавливаться на станции "Святошин". Такие меры не только позволят уменьшить нагрузку на станцию "Вокзальная", но и экономить время пассажирам, которые следуют из/в западной части Киева", - добавили в пресс-службе.