В Киеве журналист одного из телеканалов выбросился из окна (фото)
10:41, 11 мая 2016Киев
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В Киеве мужчина выбросился из окна дома, расположенного по адресу улица Соломенская, 4/2.
Журналист выбросился из окна / espreso.tv
Как выяснилось, мужчина работал журналистом на телеканале "Киев", передает Еспресо.TV.
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Вследствие полученных травм мужчина погиб.
espreso.tv
Напомним, в Киеве с девятого этажа упал политолог Андрей Дорошенко, который был частым гостем на телевидении.
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