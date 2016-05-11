В Киеве журналист одного из телеканалов выбросился из окна (фото)

Как выяснилось, мужчина работал журналистом на телеканале "Киев", передает Еспресо.TV.

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Вследствие полученных травм мужчина погиб.

Напомним, в Киеве с девятого этажа упал политолог Андрей Дорошенко, который был частым гостем на телевидении.