В Киеве журналист одного из телеканалов выбросился из окна (фото)

10:41, 11 мая 2016
Киев
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В Киеве мужчина выбросился из окна дома, расположенного по адресу улица Соломенская, 4/2.

журналист, самоубийство, Киев / espreso.tv

Как выяснилось, мужчина работал журналистом на телеканале "Киев", передает Еспресо.TV.

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Вследствие полученных травм мужчина погиб.

журналист, самоубийство, Киев / espreso.tv

Напомним, в Киеве с девятого этажа упал политолог Андрей Дорошенко, который был частым гостем на телевидении.

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