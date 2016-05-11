На Оболони "расцвел" декоративный слон (фото)

12:39, 11 мая 2016
Киев
494

На Оболони в Киеве полностью покрылся зеленью и цветами декоративный слон, ранее установленный коммунальными службами.

фото УНИАН

Необычный стрит-арт был установлен коммунальщиками в начале весны.

фото УНИАН

Так слон выглядел в начале марта до того, как зацвести.

фото УНИАН

Как ранее сообщал УНИАН, на стене 24-этажного дома в Киеве создадут самый большой мурал в мире

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter