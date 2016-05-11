На Оболони "расцвел" декоративный слон (фото)
12:39, 11 мая 2016Киев
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На Оболони в Киеве полностью покрылся зеленью и цветами декоративный слон, ранее установленный коммунальными службами.
фото УНИАН
Необычный стрит-арт был установлен коммунальщиками в начале весны.
фото УНИАН
Так слон выглядел в начале марта до того, как зацвести.
фото УНИАН
Как ранее сообщал УНИАН, на стене 24-этажного дома в Киеве создадут самый большой мурал в мире.
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