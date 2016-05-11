В Киеве итальянский художник завершил создание самого большого мурала в мире

Об этом сообщила общественная организация Art United Us на своей странице в Facebook.

"Итальянский художник "2501" закончил свой мурал по адресу пр-т Маяковского 1В. Высота дома 26 этажей, 24 жилых и 2 технических. Художник заложил в своей работе слово "Воля", его вдохновил герб Украины. Мурал является одним из самых высоких в мире (в Европе точно)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПортугальский художник расписал стену здания в Чернобыле (фото)

Как сообщал УНИАН, художник приступил к созданию мурала 4 мая.