В Киеве итальянский художник завершил создание самого большого мурала в мире
15:02, 11 мая 2016Киев
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Итальянский художник "2501" завершил работу над муралом на стене 24-этажного дома на Троещине в Киеве.
Художник заложил в своей работе слово "Воля" / Фото facebook.com/artunitedus
Об этом сообщила общественная организация Art United Us на своей странице в Facebook.
"Итальянский художник "2501" закончил свой мурал по адресу пр-т Маяковского 1В. Высота дома 26 этажей, 24 жилых и 2 технических. Художник заложил в своей работе слово "Воля", его вдохновил герб Украины. Мурал является одним из самых высоких в мире (в Европе точно)", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, художник приступил к созданию мурала 4 мая.
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