"Вокзальный" апокалипсис: Киев оказался не готов к ограничениям на самой загруженной станции метро

Как передает корреспондент УНИАН, очевидно, граждане оказались не готовы к таким ограничениям, несмотря на широкую огласку предстоящих ограничений киевскими властями и в СМИ.

С утра возле входа в метро образовалась огромнейшая очередь, некоторые пытались взять метро штурмом.

Также большое количество людей собралась на остановках общественного транспорта, пытаясь уехать с вокзала с помощью наземного транспорта.

Как поясняли в пресс-службе КГГА, такие меры принимаются в связи с капитальным ремонтом эскалаторов.

Примечательно, что ограничения будут действовать именно в часы-пик. Так, с понедельника по четверг станция "Вокзальная" не будет принимать пассажиров с 7:00 до 9:30 и с 16:00 до 19:30 часов. В пятницу вход не будет работать с 7:00 до 9:30 и с 14:30 до 19:30, а в субботу - с 7:00 до 9:00 утра.

Как сообщал УНИАН, киевские власти обещали организовать дополнительные маршруты наземного транспорта на время ремонта, а также увеличить интенсивность движения действующих маршрутов.