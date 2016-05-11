Самоубийство телеоператора в Киеве: полиция рассказала подробности происшествия (фото)
В Киеве полиция устанавливает обстоятельства смерти телеоператора, выпавшего с восьмого этажа дома в Соломенском районе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.
Правоохранители уже установили личность погибшего: 31-летний одессит снимал комнату в столичной квартире и работал старшим оператором на телеканале.
Кроме того, предсмертной записки в квартире не было.
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"Сожительница одессита сообщила правоохранителям, что несколько дней назад ее сосед высказывал намерения о совершении суицида", - говорится в сообщении.
Кроме того, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией "Самоубийство".
Полиция проводит досудебное расследование и устанавливает причины такого поступка.
Утром 11 мая СМИ сообщили, что в Киеве журналист одного из телеканалов выпрыгнул из окна дома, расположенного по адресу улица Соломенская, 4/2.