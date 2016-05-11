В Киеве задержали банду, которая похищала и убивала людей ради квартир (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как говорится в сообщении, в состав банды входила жительница Киева и четверо ее пособников, которые ранее были неоднократно судимы за тяжкие и особо тяжкие корыстные преступления.

По данным ГПУ, в период с 2015 года по настоящее время данная организованная группа лиц, действуя на территории Киева по схеме, которая была распространена в 90-х годах прошлого века, отыскивала местных жителей из числа тех, которые злоупотребляют алкогольными напитками или употребляют наркотические средства и не имеет близких родственников, которые бы могли претендовать на наследство.

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«Установив при пособничестве «оборотней в погонах» такое лицо, преступники незаконно его похищали и длительное время удерживали, при этом путем шантажа, угроз, побоев, лишения пищи и воды принуждали к передаче им документов на имущество с последующим его переоформлением у нотариуса», - отмечается в сообщении.

Завладев имуществом потерпевшего, члены банды вывозили его за пределы Киева и убивали, сообщили в Генпрокуратуре.

Подчеркивается, что преступники задержаны непосредственно во время контролируемой со стороны правоохранительных органов операции по похищению человека. В результате операции освобождены из незаконного удержания трое лиц, в отношении которых планировалось убийство, отметили в ГПУ.

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В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий с целью установления всех обстоятельств совершенных уголовных правонарушений. Также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование уголовного производства по указанным фактам осуществляет Генеральная прокуратура Украины по ст. 257 (бандитизм), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений).

За содеянное уголовное правонарушение злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, подчеркивается в сообщении.