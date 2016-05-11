Кличко: Стихийной торговли на Пейзажной аллее не будет

Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время инспекции на Пейзажной аллее, сообщает пресс-служба КГГА.

"В последнее время было много жалоб от общественности и активистов, Пейзажную аллею, одно из любимых мест отдыха киевлян, превратили в торговую площадку. На выходных здесь ведется активная торговля - несанкционированная и незаконная. Люди приходят сюда прогуляться и отдохнуть, а вместо того попадают на рынок", - отметил мэр.

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По словам Кличко, сегодня только три торговых точки имеют разрешение работать на Пейзажке. "Эти предприниматели выиграли торги и оплатили долевое участие. Поэтому стихийной торговли здесь не будет. Наша ключевая задача - чтобы Пейзажная аллея осталась местом, где можно комфортно отдохнуть", - подчеркнул Кличко, и призвал полицию следить за тем, чтобы на аллею не заезжали автокофейни и другие автомобили, чтобы там не было стихийной торговли.

Мэр также напомнил, что городская власть упорядочивает территорию возле Пейзажной аллеи. В частности, в ближайшие дни начнется реконструкция лестницы, связывающей Пейзажную аллею и урочище Кожемяки.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве в ночь на 5 мая горел металлический киоск на Пейзажной Аллее. Как отмечают в ГСЧС, вероятная причина возникновения пожара - поджог, однако окончательную причину установит следствие.