В КГГА начали подготовку социальной программы противодействия эпидемии ВИЧ-СПИД

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время заседания Киевского городского координационного совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДа.

«В первую очередь необходимо привести проект Городской целевой социальной программы по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы в соответствие стратегии FAST TRACK CITIES. Такой шаг является необходимым, поскольку невозможно достичь значимых результатов во внедрении стратегии, основываясь на старых способах выявления, лечения и профилактики болезней. Необходимо внедрять новые, научно обоснованные способы достижения результатов», – сказал Николай Поворозник.

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По его словам, при координационном совете создадут шесть постоянных рабочих групп по различным направлениям работы, а именно: по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, доступа к тестированию на ВИЧ-инфекции, лечения ВИЧ-инфекции и оппортунистических заболеваний, социального обеспечения и защиты, поддержки пациентов, больных туберкулезом, и заместительной поддерживающей терапии. Участники рабочих групп постоянно нарабатывать и предоставлять свои предложения относительно разработки Программы с учетом региональных особенностей эпидемии в столице и концентрации уязвимых групп в административных районах города.

Кроме того, при координационном совете создадут временную рабочую группу по подготовке нового проекта. В нее войдут специалисты, имеющие опыт в разработке национальных и региональных программ, в том числе и международные эксперты.

«Параллельно с написанием программы необходимо разработать план действий по внедрению стратегии FAST TRACK CITIES на 2016 год. Это даст возможность привлечь ресурсы для обучения специалистов, провести углубленный анализ относительно ситуации с ВИЧ-инфекцией в столице и создать благоприятные условия для быстрого внедрения программы», - отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.