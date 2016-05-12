Рада сегодня имеет шанс спасти Киев от пробок – Сагайдак

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак. "Сегодня на пленарном заседании парламента рассмотрят законопроект №3584, который предусматривает упорядочение парковочного пространства не только нашей столицы, но и всей Украины. Этот проект обеспечит поступления от парковки в местные бюджеты. Законопроект нужен крупным городам с существенной нагрузкой на транспортную инфраструктуру", – отметил Илья Сагайдак.

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Он также отметил, что существующая система парковки транспортных средств имеет законодательные и организационные недостатки, а также не отвечает потребностям участников дорожного движения, требованиям населения и европейским стандартам в этой сфере.

«Водители часто не платят за услуги парковки из-за отсутствия должной ответственности за несоблюдение этого правила. Поэтому они оставляют свои автомобили в хаотичном порядке. Как следствие – беспорядок, пробки, сбои в работе общественного транспорта, экономические убытки от простоя в пробках, загрязнение воздуха и тому подобное. Парковщики сами не против «похимичить» с теми мизерными поступлениями средств за парковку, ведь сама система наличного расчета между водителем и парковщиком создает возможности для манипулирования, провоцирует инспектора на направление оплаты за парковку в собственный карман. Как следствие – средства, уплаченные за парковку, не доходят до бюджета города», – отметил Илья Сагайдак.

По его словам, основными идеями проекта №3584 является введение режима фото - и видеофиксации правонарушений, который поможет привлекать к административной ответственности за нарушение правил парковки лица, на которое зарегистрирован автомобиль. Инспекторам парковочного пространства дадут полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, а также они смогут осуществлять временное задержание авто.

«К законопроекту включается автоматизация всех процессов в области парковки с помощью специальной компьютерной системы и запрет наличного расчета между водителем и инспектором парковочного пространства. Кроме этого, предлагается предоставить инспекторам парковочного пространства право осуществлять временное задержание автотранспорта путем эвакуации и доставки для хранения на спецплощадку или стоянку, при условии, что размещенный автомобиль существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности, а также в случае парковки на местах для инвалидов», – добавил Илья Сагайдак.

Напомним, законопроект № 3584 о совершенствовании отношений в системе парковки был поддержан комитетом Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и рекомендован к принятию за основу.