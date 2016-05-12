Кличко не будет совмещать должность главы партии БПП и главы КГГА
16:08, 12 мая 2016Киев
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в соответствии с новым положением закона о государственной службе, он не будет совмещать должность главы партии "Солидарность" и председателя КГГА.
Кличко пообещал не нарушать закон / kievcity.gov.ua
Об этом сообщает 44.ua.
"Я буду работать в рамках закона о государственной службе. И в ближайшее время сделаю все, чтобы не нарушать его", - сказал Кличко.
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Напомним, 1 мая в Украине вступил в силу новый закон о госслужбе, который предусматривает назначение на все должности только по конкурсу. Закон исключает любые коррупционные механизмы.
В июне 2014 года президент Петр Порошенко издал указ о назначении мэра Киева Виталия Кличко главой Киевской городской государственной администрации. С тех пор Кличко совмещал обе должности.
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