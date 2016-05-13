В День города Киев приглашает на "Свято вільних людей"

Новый фестиваль развернется на холмах в самом историческом сердце украинской столицы и объединит 5 различных сцен и более 40 артистов, которые, по замыслу организаторов, должны показать различные исторические направления становления киевской музыкальной культуры – от времен барокко до музыки двадцать первого века.

Идея проведения нового фестиваля – это партнерская инициатива компаний «Країна мрій» и «Перша приватна броварня».

«Я уже более 5 лет живу в Киеве и успел полюбить этот город, полюбить тех, кто в нем живет, – рассказывает Андрей Мацола, основатель и CEO «Перша приватна броварня». – Я всегда считал, что каждый человек должен делать что-то непосредственно для общества, того окружения, в котором он живет. Для киевлян и гостей столицы, независимо от их личных культурных предпочтений, возраста, общественной позиции, мы с единомышленниками хотим сделать событие европейского уровня, культурное и развлекательное одновременно. «Свято вільних людей» – фестиваль для тех, кто делает нашу страну свободной, в городе, где родилась и возрождается наша независимость».

Главная концертная сцена фестиваля расположится на Софийской площади. 28 мая праздник откроет «Киевская рапсодия» – танцевальный вернисаж детских коллективов, которые выступят под аккомпанемент оркестра из 60 музыкантов – они будут играть вживую под открытым небом на Софийской площади. А вечером субботы и воскресенья с праздничной сцены с Днем Киева слушателей поздравят как киевские музыканты GrozovSKA Band и Фома&Вася CLUB (со специальной программой «Пісні Василия Гонтарского»), так и гости из других стран – группа «33-А» из Грузии, A.K.B./Alec Kopyt Band из Голландии, а также dj-проект «Born in UA» (Юрий Гуржи) из Германии. Завершать сценическую программу фестиваля будут выступления украинских звезд в сопровождении большого оркестра: в воскресенье, 29 мая, – ТНМК и МАСО «Слобожанский», а в день открытия фестиваля, 28 мая, – Олег Скрипка в сопровождении джазового оркестра «Либідь».

Об общей идеи праздника рассказывает Олег Скрипка, один из инициаторов фестиваля: «Киев очаровал меня с самого детства. Уже тогда я понял, что хочу жить в этом городе. Всю свою жизнь я открываю для себя новые глубины высокой европейской киевской культуры. Моя мечта – чтобы киевляне чувствовали красоту и величие своего родного города. Цель фестиваля «День Києва. Свято вільних людей» – очаровать киевлян и гостей столицы уникальной киевской культурной аурой, изысканной музыкой, особым арт-шармом. Если мы всей душой будем любить наш Киев, он будет цвести всегда».

Еще три сцены фестиваля расположатся на пути из Верхнего к Нижнему городу: «Сцена Пам'яті» на Михайловской площади (куратор Тарас Компаниченко) соединит кобзарские выступления и музыку барокко; неподалеку, на Пейзажной аллее, появится «Літературна сцена» (кураторы – братья Капрановы), а «Вільний дворик» на Андреевском спуске (кураторство – арт-галерея P.art.сом) будет посвящен городскому фольклору и street music.

На Контрактовой площади, в центре студенческой жизни столицы, расположится COMMA Stage (куратор – музыкальный критик Сергей Кейн), здесь выступят молодые киевские исполнители современной украинской музыки: Tape Flake, 5 Vymir, Panivalkova, Blooms Corda, Secret Avenue, «Гапочка», Dvoe, Sphingidae.

В течение фестиваля на Софийской и Контрактовой площади будут работать фудкорты с угощениями от организаторов, а также детские игровые зоны для самых маленьких гостей праздника. Ярмарка украинских производителей «UAmade Fest» пройдет на Контрактовой площади.

28 и 29 мая Киев приглашает на "Свято вільних людей"!