В Киеве во время конфликта на автостоянке прогремел взрыв, есть пострадавшие

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.

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"В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о драке на территории автостоянки. По предварительной информации, несколько десятков человек прибыли на улицу Ревуцкого и пытались выбить дверь в помещение охраны автостоянки. При этом один из участников конфликта бросил неустановленный взрывной предмет", - сообщили в столичной полиции, отметив, что на этот момент есть информация о двух пострадавших.

На место происшествия выехали сотрудники спецподразделения, работает следственно-оперативная группа.