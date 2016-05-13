В Киеве во время конфликта на автостоянке прогремел взрыв, есть пострадавшие
В Киеве во время конфликта на автостоянке прогремел взрыв, пострадали два человека.
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.
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"В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о драке на территории автостоянки. По предварительной информации, несколько десятков человек прибыли на улицу Ревуцкого и пытались выбить дверь в помещение охраны автостоянки. При этом один из участников конфликта бросил неустановленный взрывной предмет", - сообщили в столичной полиции, отметив, что на этот момент есть информация о двух пострадавших.
На место происшествия выехали сотрудники спецподразделения, работает следственно-оперативная группа.