Подготовка к купальному сезону: В Киеве готовят 9 пляжей и 18 зон отдыха у воды

Так, во время весенних субботников было собрано и вывезено около 300 куб. м мусора, отремонтированы скамейки для отдыха, установлены контейнеры и урны для мусора, топчаны, кабинки для переодевания, питьевые фонтанчики и тому подобное, сообщает пресс-служба КГГА.

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Капитальный ремонт запланирован на пляжах «Венеция», «Вербный», «Детский», «Пуща-Водица», «Радуга», «Предместная Слободка», «Молодежный», «Центральный», а также в зонах отдыха «Тельбин», «Наталка», «Святошино».

Для проведения противомалярийных работ КП «Плесо» приняло на работу сезонных профильных рабочих-бонификаторов на территории пляжей «Вербный», «Пуща-Водица», а также зон отдыха «Радуга», «Верхняя», «Билла», «Лесная». Кроме того, в течение оздоровительного сезона будут проводить и противоклещевые мероприятия.

На пляжах продолжается дезинфекция и промывка водопроводной сети, питьевых фонтанчиков. В частности, разработана рабочая программа производственного контроля безопасности и качества питьевой воды, воды поверхностных водоемов и песка (почвы) в местах отдыха киевлян возле воды. В соответствии с ней работники городской СЭС проведут соответствующие лабораторные исследования.

Также на пляжах и зонах отдыха предусмотрено установление 18 спасательных постов, укомплектованных специальным оборудованием.