Взрыв в Дарницком районе Киева во время конфликта: полиция задержала участников (фото, видео)
14:26, 13 мая 2016Киев
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Работники спецподразделения на месте взрыва в Дарницком районе Киева заблокировали активных участников конфликта, сейчас полицейские устанавливают их личности.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной Нацполиции.
По предварительному заключению экспертов, были применены свето-шумовые и страйкбольная гранаты.
Кроме того, следователи начали уголовное производство по предварительной правовой квалификацией ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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Напомним, в Киеве во время конфликта на автостоянке Дарницкого района прогремел взрыв, пострадали два человека.
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