Скандал вокруг киевского метрополитена: профсоюз заключил договор с пансионатом в Крыму

Жена одного из сотрудников КП "Киевский метрополитен" Елена Юрчина сообщила на своей странице в Facebook, что компания заключила договор на пять лет с пансионатом в поселке Рыбачий, находящемся на территории оккупированного Россией Крыма. По данным Юрчиной, члены профсоюза могут бесплатно пользоваться услугами пансионата.

Представитель профсоюза Наталья Макогон, в свою очередь, на своей странице в Facebook подтвердила информацию о договоре с пансионатом, отметив, что такое сотрудничество не означает поддержку аннексии полуострова.

"В январе 2014 году до оккупации Крыма был заключен договор с пансионатом "Волна" и произведена оплата", - написала она.

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"После оккупации остались неиспользованные путевки. Учитывая длительное сотрудничество, руководство пансионата готово принимать отдыхающих", - отметила Макогон.

"Мы солидарны с позицией государства, что Крым - это Украина, поэтому эти путевки, как и другие, предлагаются сотрудникам", - объяснила представитель профсоюза.