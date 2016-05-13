В Киеве могут появиться площадь Немцова и бульвар Гавела

Так, предлагается назвать в честь российского оппозиционера Бориса Немцова безымянной площади на пересечении проспекта Владимира Маяковского и улицы Теодора Драйзера в Деснянском районе.

Свою позицию по этому проекту все желающие могут высказать, зайдя в рубрику «Обсуждение переименований улиц» или по ссылке http://projects.kievcity.gov.ua

Обсуждение продлится до 13 июля.

Также на сайте КГГА обнародован проект о переименовании улицы Перспективной в Печерском районе на улицу Игоря Брановицкого - украинского военного, участника войны на востоке Украины, защитника Донецкого аэропорта, рыцаря Ордена "Народный Герой Украины" (посмертно).

Кроме того, среди других обнародованных сегодня для обсуждения проектов:

- о переименовании улицы Софьи Перовской в Шевченковском районе на улицу Евгении Мирошниченко - известной советской и украинской оперной певицы;

- о переименовании бульвара Ивана Лепсе в Соломенском районе на бульвар Вацлава Гавела - чешского политика и общественного деятеля, диссидента, критика коммунистического режима;

- о переименовании улицы Депутатской в Святошинском районе на улицу Петра Балабуева - Героя Украины, доктора технических наук и профессора.

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Кроме того, предлагается проголосовать за проекты решений о наименовании еще двух объектов Киева. Так, безымянную площадь на пересечении улиц Маршала Малиновского и Добрининской в Оболонском районе предлагают назвать в честь Леонида Телятникова - офицера-пожарного, который принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, Героя Советского Союза; а сквера на пересечении Стратегического шоссе и проспекта Науки в Голосеевском районе присвоить название "Сквер имени волонтеров АТО".

Обсуждение этих проектов продлится также до 13 июля.