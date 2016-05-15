21-22 мая в столице отметят День Европы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, 21 мая в 12.00 старт общегородским мероприятиям даст официальная церемония открытия Дня Европы при участии руководства государства и города, главы Представительства ЕС в Украине, представителей посольств стран-членов ЕС, аккредитованных в Украине, СМИ и общественности.

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Представители европейских государств представят интерактивные и творческие проекты от посольств и национальных культурных центров.

Также во время празднования Дня Европы киевляне и гости города смогут посетить Фестиваль уличной музыки Street Music Day.

Кроме того, все желающие смогут ознакомиться с интерактивной инсталляцией «Дверь в Европу». Благодаря современным видеотехнологиям, открыв дверь, каждый сразу «окажется» в одном из известных мест Европы.

Собственную программу представят украинские спортсмены, которые выступают в зрелищных уличных видах спорта (workout, parkour, роллеры, TRX). Все желающие смогут присоединиться к веселой зарядке FunUp, понаблюдать за мастерами экстрима, кросс-фита, зумбы, йоги, автомодельному спорту.

Для детей будут проводиться спортивные соревнования, мастер-классы, будут работать аттракционы-батуты, слеклайн.

Кроме того, вечером выступит известная украинская электронная группа ONUKA.

После этого киевляне и гости города могут посмотреть классическое европейское кино на большом экране в наушниках.

В воскресенье, 22 мая, в столице продолжиться празднование Дня Европы. В 12.00 на Михайловской площади состоятся торжественные проводы национальной сборной команды по футболу для участия в Евро-2016, который состоится во Франции.