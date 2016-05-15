Кличко: Быковня - это трагический результат тоталитарного режима Сталина, идеи которого сегодня в России пытаются вернуться

Виталий Кличко возложил цветы к могилам жертв политических репрессий и принял участие в панихиде.

Мэр отметил, что Быковнянська трагедия – это следствие тоталитарной системы. «Быковня – это один из примеров тоталитарного режима Сталина, с портретами которого в соседнем государстве связывают будущее этой страны. Тоталитарная система делала все для того, чтобы запугать людей. Эта история ни в коем случае никогда не должна повториться, а вероятность такая сегодня существует», – добавил Виталий Кличко.

Он отметил, что сегодня в России некоторые СМИ манипулируют сознанием и навязывают идеи строительства империи, передает пресс-служба КГГА.

«Много людей в соседней стране, используя СМИ, пропагандирующих идеи пересмотра территориальной целостности других стран и возобновление строительства империи. Мы видим людей, которые поднимают портреты диктаторов и восхваляют этих диктаторов, благодарят их. За что? За миллионы жертв?» – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, чтобы не повторялись ошибки прошлого, надо изучать историю, знать правду о прошлом и делать правильные выводы.