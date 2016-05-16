В Киеве 90% дорог требуют ремонта - Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко констатирует, что в столице 90% дорог требуют ремонта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

По словам Кличко, в этом году в Киеве отремонтируют дороги на 44 улицах.

"Некоторые улицы не ремонтировались более 30-40 лет. В летний период мы сдадим 44 улицы, они будут реконструированы с заменой всех сетей. Почти 90% улиц в Киеве требуют ремонта”, - подчеркнул Кличко.

Он отрицает, что улица Электриков в Киеве ремонтируется по заказу президента Петра Порошенко.

"Перечень улиц для ремонта определялся почти год назад. Это не было подстроено ни под кого, ко мне никто не обращался, мы работаем исключительно исходя из заявок "Укравтодора" и жителей столицы", - заверяет Кличко.

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Как сообщалось, Кличко в конце апреля подписал распоряжение о реконструкции дороги по улице Электриков, 29а, до ул. Набережно-Рыбальская в Подольском районе.

На улице Электриков находятся главные офисы самых известных предприятий Порошенко: завода "Ленинская кузница", компании "Рошен", спортклуба "5 элемент".