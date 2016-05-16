В КГГА пообещали в ближайшее время запустить все фонтаны на Майдане Незалежности
16:36, 16 мая 2016Киев
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Киевский городской голова пообещал в ближайшее время запустить все неработающие фонтаны на Майдане Незалежности.
В Киеве 29 апреля включили фонтаны / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на брифинге.
"К сожалению, за многие годы система (фонтанов - УНИАН) была запущена. Наша задача - запустить эти фонтаны. И в ближайшее время это произойдет. Но и не только эти фонтаны, мы восстановим все фонтаны, существующие в Киеве", - сказал Кличко.
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Как сообщал УНИАН, в конце апреля в столице запустили 28 городских фонтанов из 31-го существующего комплекса, в том числе два фонтана в центре столицы на Майдане Незалежности: «Основателям Киева» и «Водный шар».
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