В КГГА пообещали в ближайшее время запустить все фонтаны на Майдане Незалежности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на брифинге.

"К сожалению, за многие годы система (фонтанов - УНИАН) была запущена. Наша задача - запустить эти фонтаны. И в ближайшее время это произойдет. Но и не только эти фонтаны, мы восстановим все фонтаны, существующие в Киеве", - сказал Кличко.

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Как сообщал УНИАН, в конце апреля в столице запустили 28 городских фонтанов из 31-го существующего комплекса, в том числе два фонтана в центре столицы на Майдане Незалежности: «Основателям Киева» и «Водный шар».