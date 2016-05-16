В Киеве неизвестные в масках похитили человека, объявлен план-перехват
16:59, 16 мая 2016Киев
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Неизвестные в масках около заправки ТНК на Оболонском проспекте усадили человека в багажник и увезли в сторону улицы Елены Телиги.
Неизвестные похитили человека / dtp.kiev.ua
Об этом сайт dtp.kiev.ua сообщает на своей странице в Facebook.
"Около заправки "ТНК" видели, как двое мужчин в масках вели третьего под руки и положили в багажник Шевроле Авео красного цвета и поехали в сторону Елены Телиги по Московскому проспекту", - говорится в сообщении.
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Кроме того, их сопровождало авто Ниссан Максима АА0067ТТ.
Напомним, ранее полиция задержала двоих лиц, причастных к похищению гражданина Франции в Киеве.
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