В Киеве неизвестные в масках похитили человека, объявлен план-перехват

Об этом сайт dtp.kiev.ua сообщает на своей странице в Facebook.

"Около заправки "ТНК" видели, как двое мужчин в масках вели третьего под руки и положили в багажник Шевроле Авео красного цвета и поехали в сторону Елены Телиги по Московскому проспекту", - говорится в сообщении.

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Кроме того, их сопровождало авто Ниссан Максима АА0067ТТ.

Напомним, ранее полиция задержала двоих лиц, причастных к похищению гражданина Франции в Киеве.