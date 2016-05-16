Кличко обсудил перспективы сотрудничества с бизнес-омбудсменом Украины

Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время встречи руководства КГГА с бизнес-омбудсменом Украины Альгирдасом Шеметой, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Я понимаю, насколько важным является наше сотрудничество, особенно сегодня, когда страна нуждается в быстрых и эффективных изменениях. Мы не должны терять темп реформ и должны создать прозрачную и понятную бизнес-среду в Киеве, чтобы динамика развития малого и среднего бизнеса дала толчок для возрождения украинской экономики. Малое и среднее предпринимательство в Украине – это более 70% налогов в бюджет государства. В Киеве сосредоточена пятую часть малых и средних предприятий Украины", – отметил Кличко.

Мэр добавил, что сегодня бизнес сталкивается с множеством проблем, однако подавляющее их большинство находится вне юрисдикции городских властей.

"Это и налоговые проверки, электронное администрирование НДС и задержки в его возврате, деятельность таможенных и государственных регуляторных органов, прокуратуры, Службы безопасности Украины, исполнительной службы, взаимодействие с естественными монополиями. Городская власть четко осознает важность создания благоприятной бизнес-среды в городе Киеве и всегда отстаивает законные интересы бизнеса. Поэтому мы благодарны за инициативу Совета бизнес-омбудсмена по налаживанию действенного алгоритма оперативного реагирования и устранения препятствий, с которыми сталкивается бизнес в своей работе", – подчеркнул Кличко.

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В свою очередь Шемета поздравил Украину с победой Джамалы на "Евровидении" и подчеркнул, что это является важным достижением для Украины.

Бизнес-омбудсмен представил руководству КГГА деятельность Совета бизнес-омбудсмена, который работает при Кабинете министров уже почти год и сосредоточен на защите интересов бизнеса в органах государственной власти. Его главная задача – содействие в борьбе с коррупцией, повышение инвестиционной привлекательности и культуры взаимодействия между бизнесом и властью. Совет бизнес-омбудсмена действует на основе жалоб предпринимателей, которые предварительно проходят проверку в соответствии с определенной Советом методикой.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшие направления сотрудничества, в том числе подготовку и подписание меморандума о сотрудничестве между КГГА и Советом бизнес-омбудсмена. Кроме того, Кличко предложил Шемете стать членом Антикоррупционного совета при Киевском городском голове.