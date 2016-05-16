На месте снесенного Сенного рынка могут построить 14 высоток

Об этом в соцсети сообщил руководитель фракции "Самопомощь" в Киевсовете Сергей Гусовский. По его словам, вчера днем на FB странице Format-Maket появились изображения макета застройки бывшей территории Сенного рынка, но через некоторое время это сообщение было удалено. Депутат предположил, что "кто-то испугался рановато открытой информации", а удаленный пост сразу получил много отзывов.

"Речь идет об очередном осквернение исторической среды. Для многих киевлян Сенной был особенным местом – со своей уникальной аурой, много кто проводил на "блошке" каждые выходные... Теперь Архитектурное бюро Юрия Бородкина напланировало квадратные километры жилья, которые не обеспечены ни социальной, ни транспортной, ни экологической инфраструктурой", - добавил Гусовский.

Читайте такжеВ Киеве жители перекрыли центральную улицу, требуя сноса незаконной пристройки (фото, видео)

Гусовский обещал взяться за детальное изучение вопроса с 16 мая. "Соответствующие запросы уже готовятся", - подытожил Гусовский.

В то же время, как сообщает "Сегодня", в макетной мастерской пояснили, что убрали проект со страницы по просьбе заказчика. "Заказчик сказал, что это не окончательный вариант и в проект еще будут вноситься коррективы. Идет согласование проекта", – рассказали в мастерской.

В то же время там добавили, что по предварительному проекту, на этом участке планируется строительство 14 жилых домов от 7 до 14 этажей, детских и спортплощадок, двухэтажного подземного паркинга, супермаркета и променадной аллеи, которая свяжет улицы Бульварно-Кудрявскую и Гончара.

В самом "Киевгорстрое", который начал работы на территории Сенного рынка еще летом 2015 года, говорят, что окончательно утвержденного проекта до сих пор нет. Мол, проведены только подготовительные работы.

По словам депутата Киевсовета Ольги Балицкой, вопрос строительства на месте бывшего Сенного рынка будет рассмотрен на заседании комиссии 16 мая.

"Мы спросим у "Киевгорстроя" о документации по этому строительству. Если понадобится, то будем требовать остановить работы до выяснения всех деталей. Что же касается работ, которые ведутся без утвержденного проекта, то, скорее всего, проект, эскизный. Если они роют котлованы и забивают сваи, то явно делают это под конкретные будущие здания", – убеждена Балицкая.

По словам вице-президента киевской организации Нацсоюза архитекторов Георгия Духовичного,строительство на месте Сенного рынка может привести к скандалу с ЮНЕСКО, поскольку эта территория является буферной зоны Софии Киевской, где высота застройки не может превышать 27 м (7 этажей).