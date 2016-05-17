Журналисты нашли под Киевом садовый дом жены военного прокурора (фото, документ)

Об этом стало известно из декларации о доходах прокурора за 2015 год, передают "Наші гроші".

Отмечается, что дом площадью 221,1 кв. м. Судя по фото дома, сделанного год назад, построили его не так давно.

На момент съемок еще даже не были установлены ворота и калитка. Этот дом также был вписан в декларацию прокурора за 2014 год.

Участок под садовым домом в с. Гатное площадью 0,1194 га Вите Сенюк подарили, как свидетельствует реестр недвижимости.

Жена также владеет квартирой площадью 113 кв. м и еще одним участком площадью 0,1 га возле Киева, на территории Вороньковской сельсовета. Ездит на Honda CRV 2008 года выпуска.

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Издание отмечает, что Вита Сенюк ранее работала прокурором одного из управлений ГПУ. По данным некоторых сайтов, она является дочерью экс-заместителя генпрокурора Александра Атаманюка, который способствовал карьере своего зятя.

Кроме того, сам Олег Сенюк владеет участком площадью 600 кв. м, садовым домом на 15 кв. м (вероятно, и отдельная небольшая постройка при входе на двор садового дома в с. Гатное) и частью квартиры площадью 62,5 кв. м в Львове.

За 2015 год он задекларировал почти 414 тыс. грн дохода за 2014 год – 201 тыс. грн. Его жена – 8,6 тыс. грн и 12 тыс. грн соответственно.

В декларации за 2015 год также указано, что Олег Сенюк выплатил 63 тыс. грн по кредиту, как и в 2014 году. Сенюки имеют три дочери.

Ранее УНИАН сообщал, что в Конча-Заспе на месте детского лагеря под видом реконструкции построили 50 домов, владельцами которых оказались бывший министр обороны, судья Высшего хозяйственного суда, народный депутат и другие подобные лица.