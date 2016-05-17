В Киеве автомобиль нардепа Геращенко разбился о столб, пострадал водитель (фото, видео)
11:29, 17 мая 2016Киев
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Автомобиль Хонда Крос Тур народного депутата Антона Геращенко, двигаясь от автовокзала в сторону Южного моста, на мокрой дороге не справился с управлением.
ДТП произошло 17 мая / dtp.kiev.ua
В результате - автомобиль вылетел за пределы проезжей части и задней стороной авто снёс электроопору, передает dtp.kiev.ua.
Отмечается, столб с плафонами от удара упал. Хонда существенно повреждена: полностью уничтожена задняя часть авто.
ДТП с пострадавшим произошло на Саперно-Слободской, неподалеку от развязки с Киквидзе, около 07:00, сегодня 17.05.2016.
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Водителем авто Геращенко оказался парень 1992 года. Прибывшая на место аварии скорая помощь госпитализировала парня с политравмой, повреждением ноги и спины в больницу.
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