В Киеве автомобиль нардепа Геращенко разбился о столб, пострадал водитель (фото, видео)

В результате - автомобиль вылетел за пределы проезжей части и задней стороной авто снёс электроопору, передает dtp.kiev.ua.

Отмечается, столб с плафонами от удара упал. Хонда существенно повреждена: полностью уничтожена задняя часть авто.

ДТП с пострадавшим произошло на Саперно-Слободской, неподалеку от развязки с Киквидзе, около 07:00, сегодня 17.05.2016.

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