В Киеве от затопления спасен пассажирский корабль (фото)

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, вчера, 16 мая, в 18.19 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на территории яхт-клуба "Спортшкола" в заливе реки Днепр "Собачье устье" на одном из пассажирских кораблей произошло повреждение в моторном отсеке, в результате чего был затоплен забортной водой борт по всей площади корабля.

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После прибытия спасатели сразу же приступили к откачке воды с борта судна, используя 4 мотопомпы и 2 гидроэлеватора. В результате слаженных действий сотрудников ГСЧС авария была ликвидирована подручными средствами, путем укрепления деревянными клинками мест пропускания воды.

К ликвидации аварии было привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники.