ДТП в Киеве с участием помощника нардепа Геращенко: полиция устанавливает обстоятельства происшествия (фото, видео)

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, авария произошла сегодня в 7.35 по улице Саперно-Слободская в Голосеевском районе.

На месте работает экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что во время движения водитель иномарки не справился с управлением и ударился в отбойник. Свидетели происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и полицию. В результате аварии 33-летний водитель получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу.

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Следственным отделом полиции Голосеевского района решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Проводится осмотр места происшествия с целью установления всех обстоятельств и причин автопроисшествия.

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат от партии "Народный фронт" Антон Геращенко заявил, что его помощник госпитализирован после ДТП с тяжелой травмой.