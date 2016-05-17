В центре Киева во время ремонта лестницы нашли древний дворец князя Владимира (фото)

13:24, 17 мая 2016
Киев
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В столице - новая сенсационная археологическая находка! Во время ремонта лестницы около Десятинной церкви (на углу Владимирской и Андреевского спуска) откопали часть дворца князя Владимира периода Киевской Руси.

Сегодня

Об этом пишет "Сегодня".

Дворец был найден во время ремонта лестницы. "Строители сняли подпорную стенку, чтобы ее укрепить, была найдена и открыта часть фундамента южного дворца, построенного в конце Х века! Он возводился одновременно с Десятинной церковью при князе Владимире. Скорей всего, здание было двухъ­­ярусным и построено из камня. Для чего его использовали, точных данных нет, но предположительно - для приемов гостей и проведения торжественных приемов высокого уровня, потому есть большая вероятность, что там неоднократно бывал и князь Владимир", - рассказал "Сегодня" научный сотрудник института археологии НАН Украины Виталий Козюба.

князь Владимир / Сегодня

По его словам, фундамент дворца - очень ценный для истории Киева, поскольку объект является древнейшим каменным сооружением периода Киевской Руси в Восточной Европе, который можно увидеть! (фундамент Десятинной церкви засыпан, а территорию в прошлом году облагородили).

Общая площадь дворца была порядка 500 кв. м (длина стен - 40 на 6 м), но сохранилось лишь 7 м, из них открыто для просмотра 5 м. Глубина фундамента - около метра. "Мэрия и Минкультуры знают об открытии фундамента, и сейчас решается вопрос о возможности его музеефицировать. К примеру, часть можно обработать необходимыми веществами, чтобы не разрушался, и поместить его под стекло. Это могло б стать очень интересным объектом для туристов", - продолжил Козюба.

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На объекте строители также нашли человеческие кости. "Найдено 15 отдельных фрагментов костей. Это естественно, ведь вокруг Десятинной церкви в XVII-XVIII веках было огромное кладбище. Во время дореволюционных раскопок там было найдено около 500 погребений, а в 2005-2011 гг. - еще более сотни, потому это кости от разрушенных погребений на кладбище, которое было в три яруса",  - пояснил археолог.

князь Владимир / Сегодня

Восстановление забора финансирует один из киевских меценатов (стоимость более 10 млн. грн), и он не против оплатить еще и музеефикацию уникального дворца. "Меценат готов дополнительно профинансировать музеефикацию. Но выводы археологов и других специалистов мы пока еще не получили и без их протоколов и решений мы не можем ничего начинать делать", — поясняет глава общественной организации "Андреевско­-Пейзажная инициатива" Марина Соловьева.

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Во сколько обойдется музеефикация фундамента, эксперты пока не уточняют, но, по предварительным подсчетам, в несколько сотен тысяч гривен. По словам Соловьевой, завершить восстановление забора и лестницы планируют в конце июня.

Чиновники поддерживают инициативу музеефикации. "Специалисты музея истории Десятинной церкви уже разработали концепцию музеефикации, но еще нужны экспертные заключения от археологов и других специалистов, а после получения проектной документации от заказчика нужно еще определить, у кого на балансе будет этот объект. А пока вопрос еще не решился, фундаменты нужно сохранить от разрушения", - сказали в КГГА.

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