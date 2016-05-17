В Печерском районе Киева произошла стрельба, погиб человек (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве.

В результате этого один из молодых людей получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Так, правоохранители установили, что муж с женой, отдыхавшие в баре, на улице ввязались в драку с тремя случайными прохожими. После словесной перепалки и избиения 30-летний глава семейства выхватил устройство для отстрела резиновых пуль и осуществил несколько выстрелов в направлении обидчиков.

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"Все трое получили травмы различной степени тяжести. Двое из раненых мужчин от госпитализации отказались. А третьего участника с проникающим повреждением грудной клетки доставили в медицинское учреждение. После проведения реанимационных процедур, не приходя в сознание, потерпевший скончался", - рассказал начальник Печерского управления полиции ГУНП в городе Киеве Андрей Дуброва.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.